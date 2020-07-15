 

Первых добровольцев выписали в Москве после испытания вакцины от COVID-19

15.07.2020, 10:11, Новости дня

Первая группа добровольцев, тестировавшая разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцину против коронавируса, выписана из клиники. Об этом сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

По словам Смолярчук, добровольцы хорошо перенесли вакцинный препарат.

«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», – передает ТАСС слова руководителя центра.

Напомним, в воскресенье директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов заявил, что исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершено.

Директор института Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа. Вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа 



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