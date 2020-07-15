Скандалы: Российские корпорации ударились в валютные долги

15.07.2020, 10:11, Разное

Отечественные нефинансовые компании задолжали иностранным кредиторам 329,3 млрд долларов, что составляет 2280 долларов в пересчете на каждого жителя РФ

Крупные российские корпорации снова активно занимают иностранную валюту на Западе, наращивая внешний долг после 6-летней паузы, которую вынудили американские и европейские санкции. По итогам второго квартала внешний долг корпоративного сектора вырос на рекордную за 6 лет величину — 17,25 млрд долларов, следует из оперативной статистики ЦБ. На 1 июля нефинансовые компании были должны иностранным кредиторам 329,3 млрд долларов, или 2280 долларов в пересчете на каждого жителя РФ.

Цифра от ЦБ включает вложения нерезидентов в рублевые ценные бумаги и другой долг в российской валюте. Если учитывать только валютный долг, то корпоративный сектор занял за рубежом 7 млрд долларов — это также рекорд с первого квартала 2014 года, то есть за все время действия санкций, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Банки при этом продолжали погасили внешние обязательства на 3 млрд долларов, сократив внешний долг до минимума с 2006 года (71,6 млрд долларов).

Таким образом, нефинансовые компании привлекли у зарубежных кредиторов 10 млрд долларов. Как минимум пятую часть этой суммы обеспечил один «Газпром», разметивший два транша еврооблигаций на 1 млрд долларов и 1 млрд евро.

Внешний госдолг вырос увеличился на 4,9 млрд долларов за счет покупок нерезидентами облигаций федерального займа, а также укрепления рубля, из-за которого выросла валютная оценка рублевого долга.

Общий внешний долг РФ достиг 477,2 млрд долларов. В пересчете на прогнозируемый размер экономики это порядка 33% ВВП, что является максимумом с 2017 года, подсчитали аналитики «Локо-Инвест».

По оценке ЦБ, уже на конец прошлого года размер внешнего долга России был близок к пороговому уровню долговой устойчивости: ежегодные платежи на погашение займов и процентов (без рефинансирования) съедали 25% притока валюты в страну от экспорта товаров и услуг (.xls)

В этом году ЦБ оценивает платежи зарубежным кредиторам в 80 млрд долларов, из которых максимум — 13 млрд — нужно погасить или рефинансировать в декабре.

Любопытно то, что несмотря на приток долговых инвестиций в российские компании ЦБ зафиксировал во втором квартале чистый вывоз капитала частным сектором в размере 12 млрд долларов, говорит Долгин.

Это означает, что фактический отток был еще выше. Причина, по который частный сектор упорно выводит валюту за рубеж, на данный момент не ясна: это может быть как технический сдвиг выплаты дивидендов иностранным держателям российских акций, так и сигнал снижения доверия к российским активам у участников рынка, заключает Долгин.