Подруга Ивана Телегина: «Пелагея встречалась с другими мужчинами и растратила 300 миллионов рублей»

15.07.2020, 10:09, Разное

После карантина Пелагея и Иван Телегин начали делить свое имущество в суде, хотя изначально говорили о мирном разводе. Подруга хоккеиста заявила, что во время брака певица встречалась с другими мужчинами, а также растратила около 300 миллионов рублей, принадлежащих нападающему ЦСКА.

В беседе с журналистами «Комсомольской правды» подруга Ивана Телегина сообщила, что сейчас спортсмена хотят представить «плохим отцом и злодеем». Однако она считает, что Пелагея сама виновата в разрыве с мужем, так как постоянно заставляла его ревновать. Артистку видели в ночных клубах в сопровождении других мужчин, из-за чего хоккеист переживал. Кроме этого, Пелагея отличается непростым характером. Она властная, а Иван Телегин не был согласен на роль подкаблучника. На данный момент он счастлив в новых отношениях, а экс-возлюбленная начала манипулировать ребенком. Певица не дает хоккеисту видеться с дочерью и хочет, чтобы он выплачивал большие алименты на постоянной основе. Так как у Ивана Телегина есть еще один ребенок от предыдущих отношений, то артистка может рассчитывать только на 16% от его официальной зарплаты.

Звездные супруги делят и недвижимость: квартиру в столице и загородный особняк, приобретенный в ипотеку. Кроме этого, Пелагея настаивает на том, что автомобиль Bentley, на котором сейчас ездит спортсмен, куплен на деньги от продажи ее Mercedes. По словам подруги Ивана Телегина, он – щедрый мужчина, который не жалел ничего для своей супруги. Хоккеист утверждает, что за три года брака артистка потратила около 300 миллионов рублей. Он полностью ее обеспечивал, а доходы с концертов шли матери Пелагеи – продюсеру Светлане Хановой.

В окружении знаменитости говорят обратное – Иван Телегин уже шесть месяцев не принимает участие в воспитании и содержании дочери Таисии. На фоне переживаний и публичный отношений мужа с новой возлюбленной артистка потеряла голос. Как отмечают юристы Пелагеи, спортсмен оказался не готов к семейной жизни.