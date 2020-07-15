«Рабочее место должно быть безопасным»

15.07.2020, 10:05, Разное

«Новая газета» приняла регламент против психологического и сексуального насилия.

Сексуальные домогательства и сексуальное насилие — проблема, которая лежит в гендерной плоскости. По данным ВОЗ, каждая третья гражданка (35%) в мире подвергается физическому или сексуальному насилию либо со стороны своего партнера, либо со стороны другого лица. Сексуальным домогательствам подвергаются так же и мужчины.

Оправдания в духе «как жить без флирта» кажутся неадекватными сегодняшнему дню: любые отношения, тем более сексуальные, должны происходить только по согласию обеих сторон.

«Новая газета» выступает против любых проявлений нежелательного внимания, тем более — сексуальных домогательств и насилия. Ещё в марте 2020 года сотрудники редакции «Новой» проголосовали за принятие специального регламента о сексуальных домогательствах и психологическом насилии, необходимый для того, чтобы пресекать подобные вещи в редакции.

К сексуальным домогательствам документ относит «не только принуждение к сексу, но и прикосновения, совершенные без согласия, похотливые жесты, комментарии по поводу внешнего вида с сексуальным подтекстом, которые ставят человека в неловкое или унизительное положение».

К психологическому насилию — «оскорбительные, унизительные комментарии и замечания, касающиеся в том числе пола человека, его национальности, расы, сексуальной ориентации, внешнего вида, особенностей поведения и здоровья», а также шантаж, угрозы и распространение слухов или фотографий оскорбительного характера.

Мы убеждены, что рабочее место должно быть комфортным и безопасным для всех.

В журналистской среде (да и не только в ней) бытует мнение, что сотрудники издания — это большая семья, а в семье выносить сор из избы нельзя. По масштабам домашнего насилия в РФ и в мире мы знаем, что это не так.

Регламент предполагает, что в редакции появится Этическая комиссия — коллективный выборный орган из пяти человек. Главный редактор, директор издания и сотрудники, ранее нарушившие регламент либо против которых в данный момент проводится проверка, избираться не могут.

Комиссия будет избираться раз в два года. Члены комиссии обязуются объективно и беспристрастно разбирать случаи возможного харассмента или абьюза, особенно в ситуациях, когда человек пострадал от кого-то из вышестоящих сотрудников.

«Новая газета» придерживается принципа нулевой толерантности к сексуальным домогательствам и психологическому насилию.

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