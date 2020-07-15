Меган Маркл выступила с обращением к молодому поколению: “Ваши голоса должны стать еще громче”

15.07.2020, 10:05, Разное

В конце прошлой недели стало известно, что Меган Марки вошла в состав спикеров онлайн-саммита для девушек-лидеров Girl Up Global Leadership, который проходит с 13 по 15 июля. Помимо герцогини Сассекской в этом мероприятии, организованном фондом ООН, также принимают участие бывшая Первая леди Мишель Обама, Хилари Клинтон, актрисы Приянка Чопра и Джамиля Джамил, правозащитница Надия Мурад и ряд других активисток. Сегодня же в сети появилось выступление именно Меган, и ее речь о продвижении идеи гендерного равенства в мире стала первым выступлением в рамках официального события после переезда Макал в США. Начала свое обращение герцогиня Сассекская с рассказа о проблемах гендерной и расовой несправедливости, расширения прав и возможностей молодого поколения и создания здорового и цивилизованного цифрового общества.

Ваше поколение часто называют цифровыми аборигенами, но вы должны понимать, что этот онлайн-мир способен как поддерживать, так и наносить вред. Мы должны действовать не во имя разрушения, но во имя поддержки друг друга. Так что используйте свой голос как в режиме онлайн, так и в режиме оффлайн. чтобы делать именно это – делать друг друга сильнее, поддерживать друг друга. Все будут слышны негативные высказывания и критика и иногда они будут казаться вам слишком громкими. И чтобы заглушить этот шум, вы должны использовать свои голоса. Ведь так оно и есть: весь этот негатива это шум, а вам голос — голос истины и надежды. И он должен звучать гораздо громче… Не недооценивайте свои возможности: задавайтесь вопросами, давите, спрашивайте. Просто верить в равенство уже недостаточно — мы должны работать над достижением этой цели каждый день.

Меган Маркл

Закончила свою речь Меган словами о том, что способность к эмпатии, сочувствию и умение быть внимательным к чувствам других людей она считает одним из главных достоинств человека будущего. И призвала молодое поколение почаще проявлять это качество. Герцогиня даже процитировала высказывание Далай Ламы, которого, по-видимому, придерживается и сама: “Сочувствие — главный радикализм нашего времени”. К слову, зрители ролика обратили внимание не только на слова Меган, но и на ее наряд: для выступления она выбрала топ бренда Adam Lippes за 440 фунтов стерлингов.

Напомним, что еще до замужества Меган Марки была известна своей феминистской и правозащитной деятельностью. В 2015 году на Женской конференции ООН она произнесла мощную речь, где вспомнила, как в 11 лет написала письмо производителю средств для мытья посуды с просьбой сменить их сексистскую рекламу, которая в то время крутилась на телевидении. По-видимому, в Америке, куда Меган со своим супругом принцем Гарри переехала этой весной из Канады, она решила продолжить свою деятельность в этой сфере.

Меган Маркл и принц Гарри вместе с годовалым сыном Арчи этой весной поселились в огромном особняке в Лос-Анджелесе и старались не выходить за его пределы. Бушующая эпидемия коронавируса к этому более чем располагала, как и папарацци, буквально объявившие охоту на герцога и герцогиню Сассекских и через день “обстреливающие” поместье внука королевы Великобритании своими дронами в надежде заснять хотя бы секунду жизни героев. Недавно пара чуть ли не впервые с начала карантина решила покинуть свое жилище — и папарацци удалось сделать новые фото пары.