 

Новый кроссовер Kia Sonet дебютирует в августе

15.07.2020, 9:54, Новости дня

Первый показ нового кроссовера KIA Sonet для СМИ состоялся в конце зимы, однако уже 7 августа состоится презентация автомобиля для широкой публики.

Модель уже демонстрируется на тизерном изображении, которое частично раскрывает внешность паркетника. Более того, эксперты поспешили указать, что ожидать радикальных отличий от концепта не придется, а потому серийный экземпляр KIA Sonet имеет аналогичные параметры. Более того, кроссовер имеет схожие габариты и параметры с Venue.

Предполагается, что новинка получит 1,2-литровый бензиновый мотор с мощностью 83 л.с. Также покупатели смогут приобрести версию с турбированным агрегатом на 120 л.с. мощности. Остальные параметры и опции транспортного средства будут озвучены позже.



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