В Бразилии была найдена ступня динозавра неизвестного вида

15.07.2020, 9:54, Новости дня

Группа исследователей сообщила об окончании микроскопического анализа тканей, которые были извлечены из окаменелой кости динозавра, обнаруженной в 2008 году в шахте Педра Бланка.

Выяснилось, что останки принадлежат динозавру неизвестного вида. Хищник под названием Aratasaurus museunacionali относится к подгруппе целурозавров. В эту группу входят некоторые современные птицы, тираннозавры и велоцирапторы.

Обнаруженная ступня указала на то, что динозавр умер в молодом возрасте. Его рост составлял 3 метра, а вес – 34 килограмма. Динозавра отнесли к тероподам среднего размера. Окаменелую ступню A. Museunacionali ученые передали Национальному музею Рио-де-Жанейро.