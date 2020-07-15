В Бразилии была найдена ступня динозавра неизвестного вида

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15.07.2020, 9:54, Новости дня

Группа исследователей сообщила об окончании микроскопического анализа тканей, которые были извлечены из окаменелой кости динозавра, обнаруженной в 2008 году в шахте Педра Бланка.

Выяснилось, что останки принадлежат динозавру неизвестного вида. Хищник под названием Aratasaurus museunacionali относится к подгруппе целурозавров. В эту группу входят некоторые современные птицы, тираннозавры и велоцирапторы.

Обнаруженная ступня указала на то, что динозавр умер в молодом возрасте. Его рост составлял 3 метра, а вес – 34 килограмма. Динозавра отнесли к тероподам среднего размера. Окаменелую ступню A. Museunacionali ученые передали Национальному музею Рио-де-Жанейро.



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