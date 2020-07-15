 

Стали известны вероятные сроки открытия границы Финляндии с Россией

15.07.2020, 9:53, Новости дня

Открытия границы Финляндии с Россией не стоит ждать в августе, скорее всего это произойдет ближе к концу года, рассказал руководитель исследовательского центра региона Южной Карелии ТАК Паси Нуркка.

«Очень тяжело сейчас что-то прогнозировать. Когда в марте стало расти число заболевших коронавирусом, и границу закрыли, мы думали о возобновлении поездок в августе, что сейчас кажется очень смелым. Я бы говорил о зиме», – сказал Нуркка РИА «Новости».

По словам руководителя бюро по привлечению туристов в Финляндию Visit Finland Пааво Вирккунена, открытие границы зависит от заболеваемости и развития ситуации в стране. 

«Но мы рады российским туристам, когда бы они к нам ни приехали», – отметил Вирккунен.

Ранее специалист VisitFinland в РФ Александра Шахнович заявила, что в Финляндии 11 августа пересмотрят список стран, из которых разрешен въезд на территорию страны, в этот список может войти Россия.

Сейчас попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут жители Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии. Граждан из Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Госпогранслужба предложила Кабмину дополнительно выделить на проект “Стена” 4,5 млрд грн – StateWatch

23.06 / В Харьковской области разоблачили группировку, которая воровала деньги с банковских карт граждан Украины, США и стран Европы

21.05 / Москва обвинила Прагу в сокрытии демонтированного памятника маршалу Коневу

06.06 / Антонов: обвинения России в поддержке беспорядков в США – чушь и чепуха

12.07 / Трамп посещает раненых военных в Национальном медицинском центре под Вашингтоном

03.06 / Польский журналист разглядел в российской доктрине ядерного сдерживания прямую угрозу своей стране

08.06 / Путин предупредил о попытках нечистоплотных людей воспользоваться льготами для НКО

20.05 / Прокуратура начала проверку по факту ошибочных штрафов пенсионерке за нарушение самоизоляции

28.05 / Ford научила свои автомобили убивать коронавирус

01.06 / Курорты Кавказа: лечит даже созерцание гор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска