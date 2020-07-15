 

«Почта России» подтвердила уголовное дело в отношении топ-менеджера компании

15.07.2020, 9:53, Новости дня

В пресс-службе «Почты России» подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении должностного лица компании.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.

«По нашей информации, Следственным управлением по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Собеседник агентства отметил, что компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося.



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