В России впервые испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

15.07.2020, 9:30, Разное

Россия стала первой в мире страной, протестировавшей электродвигатель, работа которого основана на технологии сверхпроводимости. Новый агрегат испытали отечественные специалисты ЗАО «СуперОкс» при поддержке Фонда перспективных исследований.

Это первый в мире подобный эксперимент, инновационная электродвигательная установка базируется на технологии высокотемпературной сверхпроводимости и полноценно питается от высокомощной батареи. Единая высокотемпературная сверхпроводниковая платформа состоит из аккумулятора, кабеля, электромотора и устройства для ограничения тока. Демонстрационные образцы двигателей, показывающие возможности технологии, получили мощность в 50 и 500 киловатт.

В ходе эксперимента исследователи имитировали взлет и посадку, а также заряд и разряд источника питания, как во время полета, так и в аварийных режимах. Далее разработку смогут эффективно внедрять в экспериментальную авиационную гибридную силовую установку. Над ней в настоящее время трудятся специалисты ЦИАМ имени Баранова, тесты нового агрегата запланированы на 2020-2021 годы.

Проект по созданию силовой электроустановки с технологией сверхпроводимости был начат в 2016 году. При успешной реализации РФ сможет стать пионером по созданию «полностью электрических» летательных аппаратов. Такие транспортные средства можно будет использовать в качестве электрических морских судов, а также аэротакси с вертикальной посадкой и взлетом.