 

“Газпром” решил повысить цены для россиян: подробности

15.07.2020, 9:23, Разное

Компания “Газпром” понесла убытки из-за аномально теплой зимы, экспансии сжиженного природного газа на европейские рынки сбыта и снижения цен. Ожидается, что во втором квартале 2020 года показатели ухудшатся, поскольку стоимость голубого топлива стала меньше по всем направлениям. Объемы поставок также сократились.

Несколько месяцев назад Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением повысить цены на газ для жителей России с 1 июля на 3%. Когда об этом сообщили СМИ, ведомство заявило о временной заморозке индексации.

Теперь цены точно вырастут. В “Газпроме” приняли окончательное решение, которое уже обсудили с регулирующими органами. Заявки сданы в срок, пояснения и материалы предоставлены. Когда изменится стоимость голубого топлива, будет сообщено позднее.

Напомним, что с 1 июля 2020 года в домах жителей России начнут установку новых счетчиков электроэнергии. Приборы учета, как отмечается, очень удобны: при их наличии отпадет необходимость передавать показания в управляющую компанию. Найдет ли это отражение в квитанциях на оплату, писали “Дни.ру”.



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