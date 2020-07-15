Ученые обнаружили костяной топорик возрастом 1,4 миллиона лет

15.07.2020, 9:17, Разное

Японские исследователи обнаружили в Восточной Африке уникальную находку. Костяной топорик, согласно выводам экспертов, создан порядка 1,4 миллиона лет назад.

Материалом, из которого выточено изделие, является кость носорога. Стоит отметить, что возраст находки дает новые сведения о развитии человеческой расы. Результаты экспертизы говорят о том, что топор был сделан задолго до появления современного человека. Человек прямоходящий, или Homo erectus, появился на Земле примерно два миллиона лет назад. Он стал одним из наиболее «стабильных» непосредственных предков Homo sapiens. При этом последние представители вида, судя по данным исследований, проведенных ранее, жили около 100 тысяч лет назад, их следы были выявлены на острове Ява. Эректусы уже сами создавали из камня примитивные орудия для работы и оружие.

Однако новые находки на территории Эфиопии показали, что культура Homo erectus не являлась такой уж примитивной. Костяной топор, найденный на месте древней стоянки Konso-Gardula, имеет следы обработки кости и заостренную режущую кромку. Древние предки человека использовали бедренную кость носорога, а лезвие топора заточили точными ударами камня по 13-сантиметровой заготовке. Изучив характер повреждений орудия, исследователи сделали вывод, что топорик использовался при разделывании туш убитых животных.

Ранее подобная находка была сделана лишь однажды, на территории Танзании. Однако предыдущий артефакт, изготовленный примерно в период от 1,3 до 1,6 миллионов лет назад, сделан не настолько мастерски. Эфиопский же топор демонстрирует, что предки современного человека как минимум на сто тысяч лет раньше уже имели целый инструментарий для различных видов деятельности. Их культура была гораздо более развитой, чем считала наука до этого.