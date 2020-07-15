Дочь Амели попросила Алексея Чумакова и Юлию Ковальчук перестать петь

15.07.2020, 9:17, Разное

Юлия Ковальчук пояснила во время одного из интервью, что она с супругом обожает во время поездки в автомобиле проводить «репетиции». Однажды дочь Амели попросила артистку и Алексея Чумакова перестать петь.

Эта ситуация очень рассмешила Юлию Ковальчук, так как малышка была единственным человеком, который обратился к звездам с такой просьбой. Певица пошутила, что обычно происходит все наоборот. Также артистка вспомнила ситуацию, когда у Амели другая девочка отобрала воздушный шар. Звездной матери пришлось объяснить ребенку, что так иногда бывает, но нужно уметь договариваться. Супруга Алексея Чумакова нашла еще один шар, чтобы дети играли вместе. Она хочет, чтобы Амели не уподоблялась своим обидчикам и решала конфликты словами.

Юлия Ковальчук родила дочь осенью 2018 года. Несмотря на то, что малышке скоро исполнится два года, звездная пара скрывает ее от посторонних глаз. Иногда певица публикует только силуэт девочки. Знаменитости стараются сами воспитывать Амели, но иногда пользуются услугами няни. Перед тем, как дать дочери какое-либо поручение, Юлия Ковальчук советуется с супругом, чтобы у малышки не возникало диссонанса по поводу поведения родителей.