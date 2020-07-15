Мнение: Фургал, яхта “Виктория” и группировка “Общак”: Хороший Бугор – в хате порядок

15.07.2020, 9:15, Разное

Нет никакой сцепки федерального центра с криминальными структурами. Просто закон у нас такой. В правительство России или администрацию президента не попадешь, если ты с девяностых и начала нулевых на карандаше у МВД и связан с криминалом Дальнего Востока (конкретнее – группировкой “Общак”), а избираться в губернаторы или депутаты даже с судимостью тебе никто помешать не может. Пока что так. Потому что закон никто особенно не переписывал с 90-х. Никто не менял капитально. Он был удобен тогда. Но, наверное, пришла пора менять. Ну и, как говорят блатные, – Хороший бугор – в хате порядок. Не по закону правил Фургал Иванович (так называли губернатора в Комсомольске-на-Амуре), по справедливости. По закону не получалось (сейчас кто-то начнет спорить), но до 2018 года (а может, и позже) Сергей Фургал точно вопреки всяким законам РФ продолжал вести коммерческую деятельность – есть в деле подписи в качестве управляющего нескольких компаний – да, все те же цветные металлы и экспорт. То есть уже нарушал закон. Потому и зарплату себе легко урезал с миллиона до 400 тысяч. Были и другие доходы.

Решения принимал сугубо “народные” – чиновникам, которых его “большие кореша” и помощники не из блатных считали просто терпилами, тоже зарплату срезать, сиротам – квартиры раздать, никаких льготных обедов для детей из состоятельных семей, кто доплачивает, – всем одинаковую пайку, и бедным и богатым. Он сам из многодетной семьи, десятый ребенок в семье. Врачом-неврологом поработал перед тем, как уйти в бизнес, плотно повязанный с криминалом, потому за врачей радел больше других. За бизнес – не очень. Прижимал бизнесменов.

Кстати, есть данные, что в 2011 году был задержан Михаил Тимофеев по кличке Тимоха, являющийся криминальным авторитетом Хабаровска. При нем было изъято удостоверение помощника депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Фургала. Как оно у него оказалось?! Случайно, говорил, нашел. А может, Фургал Иванович дал на время – порешать важные дела?

Роскошь ненужную настоящий пацан из бедной семьи не терпел. Потому урезал бюджет на ненужные госзакупки всякой дорогой мебели, автопарка – иномарки, но попроще, главное, чтобы не ломались, никаких перелетов бизнес-классом, всех в эконом. Безуспешно продавал яхту “Виктория” за 1 млн долларов. Цену не снижали. Так и держали. Но не продали. А вещь хорошая. До сих пор можно купить, стоит на верфи. Судно модели Dyna 70 построили в 2005 году на тайваньской верфи. Его длина – 21 метр, вес – 38 тонн. На яхте, способной принять на борт 12 человек и рассчитанной на морские, а не речные прогулки, установлены два дизельных двигателя Caterpillar по тысяче лошадиных сил каждый. Здесь есть душевые кабины, холодильники, оборудование для опреснения воды. Вам не надо?

В общем, за все эти дела народ “бугра” и полюбил. Процесс закрытый, но известно, что в начале нулевых был передел рынка и сфер влияния в сфере переработки, торговли, экспорта цветных металлов и лома металлов. Тогда и случилось, что все, кто мешал делу, пошли не только “под молотки”, но и “под маслины”. Следствие обещает, что убийств будет больше – пока за ниточку тянут, не всех покойников вытянули.

Потом Сергей Иванович закончил институт управления. Влился в партийные ряды, не без вложений капиталов, конечно же, и, поскольку чиновники в Хабаровском крае совсем зажрались, покупая яхты и машины, на протестном голосовании выбрали Фургала.

Знаете, что самое удивительное в россиянах сегодня?! Закон законом, но справедливость важнее, думают люди. Многие все понимают и верят – ну да, тогда был жесткий бизнес – нулевые-девяностые – наверное, и мокруха была. Но, значит, так надо было. И плохие люди мешали. Зато Бугор справедливый. И за порядок. Не верь, не бойся, не проси. Голосуй или проиграешь. И нет понимания, что закон превыше всего. История страны породила такой отчасти воровской и бандитский менталитет.

Кстати, по этому поводу вопрос – вам комфортнее на черной или на красной зоне, фраерята?

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