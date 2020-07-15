В Баку прошел митинг с требованием начать войну за Карабах

15.07.2020, 8:53, Новости дня

Многочисленный и несанкционированный митинг-шествие прошел в Баку в поддержку азербайджанской армии, вышедших на улицу сопровождали наряды полиции, передает источник с места событий.

Молодые люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги. Участников шествия было приблизительно больше тысячи, официальных данных по численности пока нет, передает РИА «Новости».

Пройдя по Приморскому бульвару, манифестанты направились мимо здания президентской администрации в верхнюю часть города. Их сопровождали наряды полиции, которые в процесс не вмешивались.

Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя «Карабах наш!», «Слава армии» «Солдаты вперед», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию».

При этом по сообщениям из соцсетей, группа демонстрантов пыталась ворваться в здание парламента, полиция эту попытку пресекла, использовав водометы.

Спустя несколько часов с начала стихийного митинга многочисленная толпа собралась на улицах Парламента, Низами и Лермонтова в центре Баку. Как передает источник, некоторые демонстранты попытались ворваться в здание парламента. Полиция, используя водометы, разогнала их, а некоторых задержала.

На нескольких центральных улицах Баку полиция организовала кордоны, чтобы не допустить притока людей к зданиям парламента, администрации президента и минобороны – они находятся недалеко друг от друга.

В настоящий момент ситуация спокойная.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

В среду минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники вооруженных сил Армении в товузском направлении границы.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.