Мужчина с ножом напал на трех женщин в Норвегии

15.07.2020, 8:53, Новости дня

В норвежском городе Сарпсборг мужчина ранил ножом трех женщин. Одна из них скончалась в больнице, вторая находится в критическом состоянии, передает Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

Нападавшего уже задержала полиция, его смогла опознать одна из раненых женщин, говорится в сообщении полицейского управления востока страны, передает телеканал «360».

Изначально стражи порядка рассматривали версию, что преступник мог действовать не один, но она не подтвердилась.

Все три нападения произошли в ночь на 15 июля. Полиция получила первые сообщения о раненых после полуночи, тогда же стражи порядка блокировали центр города и рекомендовали жителям не выходить из дома.

Напомним, в августе 2019 года полиция Норвегии обнаружила тело в одном из домов пригорода Осло, отметив, что инцидент связан с произошедшей накануне стрельбой в местной мечети.