Вован и Лексус разыграли президента Польши

15.07.2020, 8:53, Новости дня

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, представившись генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Видео с записью разговора опубликовано на YouTube-канале «Октагон».

Во время телефонного разговора пранкеры от лица генсека поздравили Дуду с победой на выборах и решили обсудить вопрос борьбы в Польше против советских памятников.

По словам Дуды, как таковой борьбы нет, однако он после слов якобы Гутерриша об огромном вкладе РФ в победу во Второй мировой войне сказал, что согласен с этим, «но проблема в том, что они и оккупировали нашу страну после Второй мировой».

При этом «Гутерриш» напомнил Дуде, что и Украина оккупировала некоторые города Польши, указывая на Львов. Однако Дуда сказал, что «это другое» – «это подарок», а не оккупация.

Пранкеры от имени генсека предложили президенту Польши забрать Львов и другие польские города. После этих слов Дуда начал буквально заикаться.

«Что, простите?! Нет, нет, нет, нет» – сказал польский президент. По его словам, такие идеи даже не обсуждаются в Польше.

Также в разговоре обсуждалась ситуация с коронавирусом в Польше. Дуда отметил, что «основным источником» распространения коронавируса в Польше являются украинские мигранты.

«Главный источник? Возможно, Украина. Потому что в Польше много людей с Украины. Но у нас не так много случаев. Поэтому могу сказать, что ситуация под контролем», – сообщил президент.

Ранее Вован и Лексус разыграли телеведущую Викторию Боню, предложив ей от имени бывшего совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина сделать за деньги негативный ролик о поправках в Конституцию.

Напомним, нынешний президент Польши Анджей Дуда был переизбран главой государства на второй срок. Газета ВЗГЛЯД предполагала, что президентом Польши останется Дуда. Это означает, что адепт «исторических войн» с Россией и один из главных критиков Кремля – национал-консервативная партия «Право и справедливость» сохранила свою монополию на власть.