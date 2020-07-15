 

Соседка вызвала к Сябитовой полицию: Договориться с сумасшедшей сложно

15.07.2020, 8:37, Разное

Возмущенные соседи пожаловались правоохранителям. Стражи правопорядка прибыли к Розе Сябитовой незамедлительно.

Телезвезда себя виноватой не считает. В своем инстаграм-аккаунте она подробно объяснила суть проблемы. По словам ведущей, у нее действительно скопилось несколько мешков с отходами. В ожидании мусоровоза она просто сложила их у дороги с внешней стороны своего участка.

Это не понравилось соседям, и они вызвали полицию. Оказывается, водитель мусоровоза, который забирает мешки с отходами, попросил, чтобы Роза Сябитова подвезла их к обочине дороги. Так ему их было бы удобнее погрузить.

“Но неизвестная соседка – я даже не знаю, кто эта женщина – накинулась на меня, грубила и в итоге вызвала полицию”, – пожаловалась звезда. Разрешить конфликт путем переговоров не удалось: ведущая с сожалением заметила, что договориться с сумасшедшей достаточно сложно. Розе Сябитовой пришлось упаковать мусор и временно сложить к себе в машину до приезда мусоровоза.



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