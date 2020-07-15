Глава НАСА выразил надежду на поддержку Россией лунной программы США

15.07.2020, 8:30, Новости дня

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что он по-прежнему ожидает поддержки от российской космической корпорации в лунной программе США, несмотря на то, что руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал ее.

Брайденстайн сообщил в интервью агентству Reuters, что «отношения между НАСА и Роскосмосом крепкие», и подчеркнул, что международные партнеры будут играть ключевую роль в плане НАСА по высадке людей на поверхность Луны к 2024 году и строительству космической станции на орбите Луны, передает РИА «Новости».

«У меня хорошие отношения с Дмитрием Рогозином, поэтому я надеюсь, что у нас есть возможность продолжать сотрудничество», – добавил он.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что для США лунная программа – «больше политический проект», направленный на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль.

В мае глава Роскосмоса заявлял, что принципы «вторжения» США на Луну аналогичны тем, что использовались в операциях в Ираке или Афганистане.