 

Владимир Фриске оправдался за выступление дочери в образе покойной звезды

15.07.2020, 8:23, Разное

Народ уже несколько дней обсуждает выступление сестры Жанны Фриске на свадьбе. Наталья надела платье покойной певицы и исполнила один из ее хитов. Кажется, ситуация никого не оставила равнодушным: кто-то ругает родственницу знаменитости за попытку получить минуту славы, кто-то защищает.

В скандал пришлось вмешаться Владимиру Фриске. Глава семейства заявил, что Наталья не собирается строить карьеру по примеру Жанны. По его словам, она просто танцевала, когда кто-то включил хит покойной звезды – мол, ничего другого не оставалось, кроме как подпеть.

“Это бред”, – ответил Владимир на вопрос об амбициях Натальи как артистки.

Не понял он и негодования по поводу того, что сестра Фриске донашивает ее наряды. Глава семейства уверен, что в этом нет ничего странного. “А кому еще их носить?” – спросил он.

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Наталья Фриске вышла на сцену и исполнила песню знаменитой сестры &#55357;&#56613; ⠀ Многие посчитали, что Наталья, начала зарабатывать на имени Жанны &#55358;&#56596; ⠀ А как вам такое выступление? ⠀ #фриске

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Июл 2020 в 11:46 PDT

Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет. Она долгое время боролась с тяжелым заболеванием. У артистки остался сын Платон. Его воспитывает отец, известный телеведущий Дмитрий Шепелев.

После смерти Фриске ее семья то и дело попадает в скандалы. Самый громкий из них – исчезновение денег, собранных телезрителями на лечение певицы, – получил развязку только спустя несколько лет.



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