Брухунова о начале работы в театре Петросяна: На все руки от скуки

15.07.2020, 8:23, Разное

Под крыло знаменитого юмориста Татьяна Брухунова попала не сразу. Сначала ей пришлось поработать в Театре эстрадных миниатюр девочкой на побегушках.

О старте головокружительной карьеры она рассказала в “Инстаграм”. Ее спросили, с какой позиции она начинала. “На все руки от скуки” – пошутила молодая жена Петросяна.

Татьяна Брухунова бралась за любую задачу, которую не успевали выполнить ее коллеги. Иногда она была на подхвате у администраторов, иногда – работала курьером или мыла полы.

Жена Петросяна отметила, что не жалеет о прошлом. Татьяна Брухунова заявила, что была рада пройти такую непростую школу жизни.

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Эксклюзивное фото Евгения Петросяна с молодой любовницей �� Как вам парочка? #петросян #евгенийпетросян #любовница #петросянистепаненко #шоубиз

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Авг 2019 в 10:11 PDT

Напомним, что Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в 2018 году. По некоторым данным, к этому времени у знаменитого юмориста уже давно была связь с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Уже через год после развода пара сыграла свадьбу. Брухунова стала пятой по счету женой Петросяна.

Как писали “Дни.ру”, некоторое время они старались не афишировать свои отношения даже после вступления в брак. Раскрепостились Петросян и Брухунова только недавно: в Сети начали появляться их совместные фотографии.