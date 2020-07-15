В ближайшие недели Офису президента Украины передадут концепцию переходного правосудия для Крыма и ОРДЛО – Кориневич

15.07.2020, 8:18, Новости дня

В Украине завершается разработка концепции переходного правосудия для оккупированных Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Об этом 14 июля в эфире радио “Крым.Реалии” сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

“Текст сейчас финализирован, передача в Офис президента – дело ближайшей недели или двух… Наш проект концепции переходного правосудия учитывает опыт всех судебных дел, которые проходили в Украине по событиям и в Крыму, и на Донбассе. Эта концепция не проводит различия между ситуацией в этих регионах – все это один международный вооруженный конфликт, вызванный агрессией Российской Федерации против Украины”, – сказал он.

Кориневич отметил, что концепцию президент утвердит указом, она станет первым шагом для дальнейшего внесения изменений в Уголовный кодекс Украины.

“Правительству будет дано поручение разработать соответствующие меры во исполнение этой концепции. И дальше уже будут разрабатываться проекты законов и постановлений Верховной Рады, которые определят вопрос ответственности. Но я сразу могу сказать, что если гражданин Украины работал на временно оккупированной территории, например медсестрой, то тут нет речи о его привлечении к ответственности”, – объяснил постпред президента в АРК.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переходное правосудие применяется в постконфликтных странах для преодоления последствий вооруженного конфликта. В международных документах и договорах эта концепция сводится к четырем основным постулатам: осуществление эффективной уголовной юстиции, которая должна обеспечить наказание виновных лиц в этом вооруженном конфликте; институциональные реформы; возмещение убытков; донесение правды о вооруженном конфликте.