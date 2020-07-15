 

Задержание губернатора от ЛДПР. Жириновский заявил, что к протестам в Хабаровске его партия отношения не имеет

15.07.2020, 8:18, Новости дня

Партия ЛДПР не имеет отношения к протестам, которые проходят в российском Хабаровске после задержания губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала. Об этом 13 июля заявил в Telegram лидер партии Владимир Жириновский.

“Мы поддерживаем граждан, которые хотят выразить протест против ареста губернатора или по любому другому поводу. (…) Но наша принципиальная позиция в том, что мы агитируем людей идти только на санкционированные акции. (…) Мы не имеем отношения к акциям в Хабаровске 11–12 июля. Это был стихийный митинг, люди сами организовались через соцсети и вышли мирно выразить свое мнение, потому что были возмущены внезапным арестом Сергея Фургала. Их негодование было усилено месяцами в самоизоляции из-за эпидемии и такими решениями, как повышение пенсионного возраста”, – написал он.

По словам Жириновского, представители ЛДПР “организуют митинги сами или примут участие в других акциях протеста, но когда на это будет полученное официальным путем разрешение”.

Фургал был задержан 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, в нем приняли участие от 30 до 60 тысяч человек. Люди скандировали: “Свободу!”, “Москва, уходи!”, “Дальний восток – наш”, “Путина – в отставку”, “Путин – вор”, “Мы здесь власть”.

12 июля массовые шествия продолжились. Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными. Полицейские сначала не применяли никаких мер в отношении демонстрантов. Позже начались задержания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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