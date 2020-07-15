Производитель заявил о надежности аппаратов ИВЛ «Авента-М»

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15.07.2020, 8:16, Новости дня

Ни одной неисправности не было выявлено за восемь лет эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сообщил первый заместитель генерального директора Концерна «радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») Владимир Зверев.

«Аппараты «Авента-М» прошли пробное тестирование и находятся в эксплуатации в отделениях реанимации и интенсивной терапии российских и зарубежных лечебных учреждений. Отзывы врачей-реаниматологов и экспертов говорят о том, что наши аппараты надежны и удобны в эксплуатации, оказывают высокоэффективную респираторную поддержку тяжелым реанимационным пациентам», – передает РИА «Новости» слова Зверева.

По его словам, за все время производства и поставок ИВЛ технических неисправностей в работе аппаратов никогда не было. «Напротив, все заключения содержат рекомендацию к широкому применению наших аппаратов в лечебно-профилактических учреждениях», – отметил представитель КРЭТ.

По словам Зверева, серийное производство аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» на «Уральском приборостроительном заводе» (входит в КРЭТ) началось в 2013 году. За 8 лет на предприятии было изготовлено порядка 2 тыс.500 аппаратов данной модели.

Напомним, 9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли в общей сложности семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М».

Росздравнадзор приостановил использование в РФ этих аппаратов ИВЛ, которые произведены с 1 апреля 2020 года.



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