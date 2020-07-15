 

Минобороны Азербайджана показало уничтожение опорного пункта ВС Армении

15.07.2020, 8:08, Новости дня

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении военного объекта и военной техники вооруженных сил Армении в товузском направлении границы.

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении – опорный пункт роты», – передает РИА «Новости» слова главы пресс-службы полковника Вагифа Даргяхлы.

Также Даргяхлы уточнил, что «в результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем наших подразделений была уничтожена боевая техника вооруженных сил Армении».

Напомним, во вторник азербайджанские военные заявили об уничтожении армянского дота.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении на границе Азербайджана и Армении, которое началось в воскресенье, когда армянские и азербайджанские военные вступили в бой.



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