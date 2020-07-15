 

Концерн Volkswagen-SAIC выпустит длиннобазный Audi A7 Sportback

15.07.2020, 7:45, Новости дня

Немецкая компания Volkswagen намерена переоборудовать свои заводы в Шанхае для последующего выпуска нового Audi A7L.

Вместе с тем немецкий концерн намерен привлечь порядка 4,13 млрд юаней в качестве инвестиций для модернизации производственной площадки, на которой смогут выпускать удлиненную версию Audi A7L. Благодаря такой работе удастся ежегодно выпускать порядка 60 тысяч экземпляров седана, а также 60 тысяч кроссоверов немецкого бренда.

В компании анонсировали, что подготовительные работы могут быть успешно завершены уже до конца нынешнего года. Кроме того, уже к 2022 году состоится выпуск на рынок модели Audi A7L китайской сборки, однако ее стоимость пока удерживается в тайне до официального выхода.



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