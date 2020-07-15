Рассекречена внешность нового Mercedes-Benz S-Class

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15.07.2020, 7:45, Новости дня

Представители марки Mercedes-Benz совсем недавно рассекретили салон нового роскошного седана S-Class.

Модель получила продвинутые технологии и роскошные материалы отделки. Напомним, актуальная версия S-Class доступна с 2013 года, однако уже к 2017 году автомобиль получил рестайлинговую модификацию. Эксперты прогнозируют, что новый седан S-Class получит увеличенную решетку радиатора, зауженную головную оптику, а также выдвижные ручки дверей.

Бамперы седана также окажутся более современными и получат выразительную внешность. Что касается задней части кузова, то и здесь достигнуты радикальные обновления, выраженные в форме крышки багажника, задних фонарях, а также многочисленных хромированных вставках.



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