 

В горле любительницы сашими поселился активный червь

15.07.2020, 7:33, Разное

Живой и очень активный червяк, длиной около 5 см, поселился в миндалинах неизвестной женщины, которая очень любила есть сашими.

Сашими – блюдо японской национальной кухни, которое готовят из сырой рыбы, разных морепродуктов (так же сырых) или даже из сырого мяса, вроде конины или говядины.

Как и суши с роллами, сашими очень быстро становится очень популярным блюдом во многих странах за пределами Японии, при этом мало кто знает, какую опасность несет в себе сырая рыба и сырое мясо.

На днях в медицинском журнале "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene" была опубликована статья о случае, который произошел с 25-летней жительницей Японии, которая обожала блюда из сырой рыбы, особенно сашими.

Однажды в ресторане женщина съела сразу несколько блюд с разными сашими, а уже через 5 дней после этого у нее появились странные и неприятные ощущения в горле. Когда они стали более интенсивными и болезненными, женщина обратилась за помощью в больницу Святого Луки в Токио, считая, что подхватила вирусную инфекцию.

Врачи осмотрели горло женщины и нашли инородное тело в левой миндалине. Миндалины (они же гланды) находятся в задней части ротовой полости, близко к носоглотке.

С помощью пинцета "инородное тело" удалось извлечь из миндалины, им оказался очень активный червяк, длиной около 5 см. Даже будучи извлеченным из миндалины и положенный на стеклянную подставку, червь извивался и выделял из себя какую-то прозрачную жидкость.

Вскоре после этого пациентке стало намного лучше и неприятные ощущения в горле пропали. Врачи выяснили, что червь-паразит представлял из себя нематоду вида Pseudoterranova azarasi, которой можно заразиться, поедая мясо и рыбу, не прошедшие термическую обработку.

"Паразит при попадании в горло представлял из себя личинку третьей стадии, но при удалении он уже развился до личинки четвертой стадии", – сообщается в статье. 

Там же указывается, что данные случаи с попаданием паразита в носоглотку пока редки даже в Японии, но могут возникать куда чаще, так как сашими становятся все более популярными в других странах. 

 



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