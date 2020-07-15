 

Мужчина обнаружил место посадки НЛО в лесу и услышал странные крики

15.07.2020, 7:33, Разное

Житель Плимута, Англия, Бен Лэндрикомб в понедельник 13 июня находился в туристическом лагере неподалеку от деревни Меддон, что рядом с Бидефордом, графство Девон. 

В какой-то момент он решил пойти прогуляться в лесу вместе со своей собакой. 

Примерно в 16.00 дня Бен набрел на очень странное место в лесу, которое было завалено стволами деревьев, словно их пригнула к земле, а потом сломала некая очень мощная сила.

Самым странным оказалось, когда Бен обнаружил, что у многих деревьев были отломлены верхушки. Тогда он подумал, что возможно в этом месте совершил незапланированную посадку НЛО.

Более того, когда Бен начал снимать это место на свой телефон, он ощутил, словно на него кто-то смотрит, а потом он услышал очень странные звуки, словно какое-то существо громко закричало.

Этого оказалось достаточно, чтобы Бен и его собака побежали прочь от этого места, стараясь поскорее вернуться в их туристический лагерь. 

По словам Бена это было очень жуткое место и оно стало еще более страшным, когда он услышал громкие звуки, похожие на вопли. 

"Здесь что-то определенно упало, посмотрите на это. БУМ! Теперь тут массивная щель в лесу, все деревья согнуты, деревья повалены, это огромная дыра в лесу. Пришельцы", – говорит Бен в видеоролике. 

Природный заповедник в районе Меддона известен как прекрасное место для туризма, тут не проводятся вырубки леса и жители деревни Меддон каждый год принимают множество туристов. 

В данный момент местный городской совет пытается понять, что именно заснял Бен Лэндрикомб в лесу. Сам Бен наотрез оказался снова возвращаться туда. 



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