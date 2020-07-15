Умирающие люди всё хорошо слышат до последней секунды

15.07.2020, 7:33, Разное

Канадские ученые выяснили, что слух похоже является последним чувством, которое покидает человеческое тело перед смертью.

Статья об этом 25 июня была опубликована в научном журнале "Scientific Reports".

По словам ведущего автора исследования Элизабет Блендон, умирающий человеческий мозг реагирует на звуки так же хорошо, как мозг здорового живого человека. Даже если сам человек уже находится в полубессознательном состоянии, а то и вовсе на последнем издыхании.

Эти удивительные данные были получены после работы, которую Блендон и ее коллега Лоуренс Уорд провели в хосписе святого Иоанна в Британской Колумбии. Они подключали к тяжело больным или уже умирающим пациентам датчики на голову, включали им небольшие музыкальные отрывки и некоторое время следили за сигналами их мозга.

Ученые попытались ответить на вопрос – способен ли человек, находящийся при смерти, слышать то, что ему говорят его близкие. Часто случается, что именно эти слова могут оказаться особенно важными и для самого умирающего и для его семьи.

Существовало давнее убеждение, что даже находясь в коме или без сознания, больной человек способен ощущать прикосновения к своему телу и слышать то, о чем говорят люди, стоящие рядом с его кроватью. То же самое касалось и умирающих людей которые внешне уже никак не реагировали на голоса.

О том, что подобные утверждения могут быть верны, в свое время доказали люди, пережившие клиническую смерть. Они слышали разговоры вокруг себя даже тогда, когда у них останавливалось сердцебиение и их пытались реанимировать.

Однако лишь сравнительно недавно, с развитием технологий, стало возможно зафиксировать то, как реагирует мозг умирающих людей на внешние раздражители.

В исследовании, проведенном в Канаде, приняли добровольное участие семьи 13 пациентов хосписа. Пятеро из этих пациентов уже находились в таком состоянии, что ни на что не реагировали, и их жизни поддерживались лишь с помощью лекарств и аппаратов жизнеобеспечения.

Ученым помогала доктор Ромейн Галлахер, которая уже более 30 лет проработала в этом хосписе и изучала тяжелобольных пациентов. За эти годы она неоднократно сталкивалась со случаями, когда родные умирающих пациентов разговаривали с ними до их последнего вдоха и при этом каким-то образом понимали, что он их слышит. Именно она и стала инициатором проведения подробного исследования на эту тему, пригласив в хоспис группу ученых.

В своих наблюдениях ученые с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) фиксировали реакцию мозга умирающих пациентов на звуки различной степени громкости и тональности, а потом сравнивали эти реакции с тем же самым у контрольной группы молодых и здоровых людей. И не находили никакой разницы.

Однако это любопытное исследование не смогло ответить на вопрос, понимают ли умирающие пациенты то, что им говорят, или они лишь воспринимают звук, но уже не могут правильно обработать его.

Тем не менее это исследование может убедить родных и близких больных людей о том, что последние слышат их, и дать им надежду на то, что их слова могут принести умирающим необходимое утешение и поддержку.