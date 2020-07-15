Впервые за почти 30 лет Россия продала больше золота, чем газа

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15.07.2020, 7:31, Разное

Квартальный экспорт драгоценного металла превысил экспортный доход Газпрома

Экспорт золота в апреле и мае подскочил в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Кирилл Кухмар / ТАСС

Во втором квартале 2020 года РФ экспортировала больше золота, чем газа. Это случилось впервые за почти 30 лет.

Продажи золота иностранным покупателям составили только в апреле и мае $3,6 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Это больше ожидаемых $3,5 млрд продаж газа за целый квартал.

Впервые с 1994 года экспорт золота превысил продажи газа, сказал РБК Максим Худалов, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА.

Газпром, обладающий монополией на продажу трубопроводного газа на $2,4 млрд в апреле и мае, что объясняется беспрецедентным мировым спадом спроса на энергоносители. Данные Центрального банка предполагают, что продажи будут составлять $3,5 млрд за весь квартал, куда будет включен уже и июнь. Это будет самый слабый показатель деятельности контролируемой государством фирмы с 2002 года.

Экспорт золота также значительно вырос, увеличившись в апреле и мае 2020 года в 14 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

С начала пандемии цены на золото изменились в противоположном направлении от энергоносителей — в этом году они выросли на 19%, и драгоценный металл сохранил свой статус безопасного актива в период кризиса.

Также Центральный Банк РФ прекратил собственные операции по покупке золота 1 апреля в соответствии с фискальным правилом, которое замораживает покупки Россией иностранной валюты и золота, когда цены на нефть падают ниже $42 за баррель. Этот шаг вынудил российских продавцов, которые обычно продавали золото Центральному банку, искать новых клиентов за рубежом, что вызвало резкий скачок экспорта.



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