УПЦ указала на ущемление прав верующих на Украине

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15.07.2020, 7:30, Новости дня

Синодальный юридический отдел Украинской православной церкви опубликовал заявление о нарушении права на свободу вероисповедания в городе Золочев Львовской области.

«Власти города Золочев Львовской области во главе с городским головой (Игорем) Гринькивым открыто нарушают конституционное право на свободу вероисповедания верующих Украинской православной церкви и право собственности на частное жилье», – передает РИА «Новости» сообщение УПЦ.

Сообщается, что члены местной общины УПЦ собирались для совместной молитвы в доме священника, после чего местная власть «приняла решение о запрете деятельности религиозной общины УПЦ, назвав ее московской».

Также авторы обращают внимание на то, что местная администрация выделила под строительство храмов три земельных участка Украинской греко-католической церкви и два участка неканонической «Православной церкви Украины», но не выделила земли представителям Украинской православной церкви.

«Считаем, что действия должностных лиц местных органов власти, религиозных деятелей и активистов нарушают право на свободу вероисповедания верующих УПЦ и право собственности на недвижимость; подпадают под действие Уголовного кодекса Украины, которые имеют признаки уголовного преступления, и квалифицируются по статье 161 УК Украины (разжигание религиозной вражды и ненависти)», – подытожили в УПЦ.

В январе 2019 года парламент Украины принял закон о лишении УПЦ храмов.



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