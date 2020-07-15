 

Латышские СМИ: в ближайшие годы Россия продолжит терять интерес к Латвии

15.07.2020, 7:29, Разное

BB.LV  8 июля, 2020 

Публицист Юрис Пайдерс в Neatkarīgā комментирует итоги плебесцита о доверии Владимиру Путину, обращая внимание, что «много меньшее внимание уделяется тому, какие это может породить последствия для создания международных отношений с Россией».

«Идеологическая направленность по меньшей мере еще одного поколения российской власти существенно не изменится. РФ свою глобальную внешнюю политику будет основывать на развитии военного потенциала и модернизации военного сектора, экономическое развитие будет происходить в пользу протекционизма, а не международного разделения труда, РФ будет поддерживать великорусский национализм и т.д. Без особых уступок западных партнеров по важным для РФ вопросам, РФ продолжит поддерживать в тлеющем состоянии все конфликты, в которых она прямо или косвенно вовлечена – Сирия, Приднестровье, Восточная Украина, Абхазия, Южная Осетия и др.»

«Также Крымский вопрос из среднесрочной проблемы уже перешел в долгосрочный вопрос, – подчеркивает обозреватель. – С сохранением имеющейся структуры власти, еще по меньшей мере на одно поколение (следующие 20 лет) статус Крыма не изменится. РФ его будет считать своей территорией, но Украина, ЕС и другие государства аннексию Крыма не признают. В связи с этим нам международные отношения с Россией нужно будет создавать, не признавая аннексии Крыма, однако, так как надежды решить этот вопрос за время следующих 20 лет почти нет, будет безнадежно любой вопрос сотрудничества связывать с Крымом».

Ю.Пайдерс также прогнозирует: «Долгосрочная консолидация имеющейся в РФ системы управления для нас, скорее всего, означает постепенное и еще большее снижение экономического интереса РФ к Латвии и Балтийским государствам… Даже общие стремления всех Балтийских государств улучшить отношения с Россией не смогут породить сколь-либо значимых экономических и политических выгод. Влияние Балтии на общую экономику РФ столь невелико, что из-за такого незначительного объема у РФ не будет оснований отказываться от общего движения к протекционизму (перевалке своих грузов только через свои порты, импортозамещение своей продукцией и т. д.). Тем самым разумной стратегией Латвии в отношениях с Россией является использование тех возможностей, что у нас еще есть, и развитие отношений в объеме общей рамочной политики ЕС. Односторонние шаги, дабы попытаться улучшить отношения в нынешних условиях, не дадут никаких практических выгод, но породят, однако, риски международной и внутриполитической репутации. С другой стороны, так же непродуктивным было бы вовлечение Латвии в международные кампании и бойкоты против РФ вне общей политики ЕС и НАТО”.

Прессу листал Никита КРАСНОГЛАЗОВ



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