В Чехии столкнулись два поезда, есть погибший и десятки пострадавших

15.07.2020, 7:18, Новости дня

Вечером 14 июля в Чехии на железнодорожной ветке между Прагой и Колином в районе города Чешский Брод столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Об этом проинформировало Czech News Agency.

После удара состав с людьми сошел с рельсов, пожарным пришлось укрепить его, чтобы он не опрокинулся.

Жертвой столкновения стал 40-летний машинист пассажирского поезда, который оказался “в ловушке в салоне”.

Серьезно пострадали четыре человека, еще 31 получил легкие травмы, рассказала представитель “скорой” Петра Эффенбергер.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек назвал погибшего машиниста опытным специалистом, который недавно вернулся из отпуска. Он не исключив, что трагедия могла произойти из-за болезни.

Гавличек заявил, что “технология, вероятно, не подвела”, и назвал участок, на котором произошло столкновение, “лучшим в стране”.

Причины происшествия изучают эксперты.

Это уже второе ЧП с поездами в Чехии за последнюю неделю. 7 июля недалеко от Карловых Вар в результате столкновения двух пассажирских поездов погибли два человека.