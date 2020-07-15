Сутки на Донбассе. 18 обстрелов боевиков, семь раненых украинских военнослужащих

15.07.2020, 7:18, Новости дня

14 июля боевики на Донбассе 18 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Об этом 15 июля в сводке по состоянию на 7.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. …За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, семь украинских защитников получили ранения”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что, реагируя на обстрелы, подразделения ВСУ открывали огонь в ответ.

“По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков”, – отметили в штабе ООС.

С начала 15 июля боевики четыре раза обстреливали украинских военных. Данных о потерях в подразделениях Объединенных сил нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.