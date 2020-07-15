«Балерина всея Руси» рассказала о том, как «погибала на войне»

15.07.2020, 7:08, Новости дня

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, как «погибала на войне» и стала «балериной всея Руси».

По словам Волочковой, ей удалось выяснить, кем она была в прошлой жизни.

«Однажды я совершенно случайно встретилась с человеком, который смотрит, кем ты был в прошлой жизни. По его словам, я погибала на войне, защищая мужчину. Но это было в прошлой жизни. Теперь мужчины защищают меня», – рассказала балерина в интервью изданию «Собеседник».

По словам Волочковой, ее радует любимое дело, которым она занимается много лет.

«Свою профессию я выстрадала, придя в балетное училище, не имея абсолютно никаких данных, но став балериной всея Руси. И сегодня мой самый главный козырь – это мое любимое дело», – рассказала Волочкова.

Артистка также сообщила, что в настоящее время она влюблена, но не стала называть имя своего бойфренда.

Напомним, 8 июля Волочкова подала иск на 1 млн рублей в Савеловский суд Москвы к «Экспресс-газете» и телеведущей Дане Борисовой о защите чести и достоинства.