 

WSJ обвинила Германию в предательстве интересов коллективной безопасности Евросоюза

15.07.2020, 6:53, Новости дня

Германия своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза, пишет The Wall Street Journal.

«США и большая часть Европы против «Северного потока – 2», однако Берлин поставил собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности», – передает ТАСС текст статьи.

По мнению WSJ, позиция ФРГ полезна РФ во время нелегкого этапа, обусловленного пандемией коронавируса и снижением цен на энергоносители.

Газета приводит данные ЕС, согласно которым на долю РФ приходилось около 38% поставок природного газа в Европу в прошлом году. Газопровод добавит к этой цифре 55 млн кубометров газа в год.

Газета называет Польшу в числе стран, позиция которых по «Северному потоку – 2» не совпадает с ФРГ в ущерб им же. Доля российского газа в импорте Польши снизилась с 89% в 2016 году до 60% в 2019 году.

Во вторник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2», и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Капитана ФСБ приговорили условно за разглашение гостайны

10.06 / Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала, как узнала о трагедии

21.05 / ВОЗ заявила о начале фазы стабилизации по коронавирусу в Москве

11.05 / Дрозденко рассказал о своих ощущениях во время болезни COVID-19 и после

21.05 / Минфин объяснил, что будет с рублем при нулевой цене на нефть

01.06 / В мире: Погром стал выходом США из карантина

25.06 / Стерненко заявил, что СБУ завершила досудебное расследование по делу о нападении на него

10.07 / Эксперт рассказал о зарядных устройствах, которые можно оставлять в розетке

08.06 / «Манипуляции, бездействие и неуважение» – правительство Бразилии осудили за сокрытие общего числа заражённых коронавирусом

03.07 / Политика: Поправки в Конституцию и борьба с пандемией объединили российское общество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска