Фавипиравир. Неэффективен и очень опасен

15.07.2020, 6:47, Разное

«Лекарство от коронавируса» в РФ хотят сделать столь же доступным, как обычные средства от простуды.

В конце прошлой недели появились сообщения о том, что проведенное в Японии исследование признало неэффективным в качестве лекарства от коронавирусной инфекции препарат фавипиравир. Средство авифавир с тем же действующим веществом было широко разрекламировано в РФ как потенциальное лекарство от COVID-19. Ранее мы писали об обоснованных сомнениях в пользе этого препарата. Мы обсудили результаты нового японского исследования с профессором НИУ ВШЭ, доктором медицинских наук Василием Власовым.

Василий Власов. Фото: Uran.ru

— Напомните, пожалуйста, нашим читателям, что такое фавипиравир и какие ожидания были связаны с ним?

— Несмотря на то что пандемия новой коронавирусной инфекции шествует по миру уже более полугода, людям трудно отказаться от мысли, что против этого вируса может быть разработано лекарство. Между тем надо помнить, что в арсенале медицины противовирусных лекарств с существенной эффективностью существует крайне мало. Пожалуй, единственный большой успех в этой области — это разработка лекарств для гепатита С и для СПИДа. Но лекарства не излечивают СПИД, а лишь замедляют размножение вируса в организме.

Пользуясь вниманием государств и тем, что общество готово принять лекарства, даже если они не очень эффективные и, может быть, небезопасные, фармацевтические компании торопятся получить большую прибыль. Большую — в прямом смысле: во многих странах, в том числе и в России, приняты специальные законы, по которым можно, во-первых, при отсутствии обычных, приличных научных оснований для регистрации лекарства регистрировать его, разрешать применение, разрешать маркетинг, как говорят в Соединенных Штатах. Одновременно приняты законы, которые позволяют не проводить нормальным образом закупок — закупать лекарство у единственного производителя, фактически не контролируя цену. В совокупности это получается легкая добыча.

Легко начать продавать препарат с низкими потребительскими свойствами, и можно получать очень большие прибыли.

— Ну а что плохого в прибылях, если лекарство действительно может вылечить ковид?

— К сегодняшнему дню не появилось еще ни одного лекарства, которое было бы разработано для лечения коронавирусной болезни, именно для противодействия самому вирусу. Все, что сегодня рассматривается в качестве лекарств для лечения новой коронавирусной инфекции, это так называемые репозиционируемые лекарства, то есть лекарства, которые были разработаны для других целей. Если мы отбросим различного рода фуфлофероны, которые, конечно, имеют сейчас огромные продажи, все остальные препараты — противовирусные, имеющие очень ограниченное использование.

Один из таких препаратов — разработанный против Эболы ремдесивир, это новое средство, которое доступно в очень ограниченных масштабах, преимущественно в Соединенных Штатах. Пока оно имеет ограниченные доказательства своей эффективности.

Второе средство, которое больше привлекает внимание у нас здесь, в России, — фавипиравир. Этот препарат был разработан когда-то в Соединенных Штатах, но был зарегистрирован только в Японии, но и там не применялся.

Дело в том, что у этого лекарства есть очень неприятные побочные эффекты — лекарство токсично для беременных, в том смысле, что вызывает уродства и смерть плода. Это такой побочный эффект, который делает невозможным применение лекарства в широкой практике. Именно поэтому это лекарство не было зарегистрировано в Соединенных Штатах. В Японии оно было зарегистрировано исключительно на случай появления нового убийственного гриппа, той эпидемии, которую ожидали примерно с середины нулевых годов.

Заведующая одной из аптек держит упаковку с отечественным противовирусным препаратом для лечения COVID-19. Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

— Так почему к нему вернулись сейчас?

— Слишком велико внимание к поиску препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, в Японии возникла идея репозиционирования этого лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Естественно, поскольку Япония в отношении фармацевтики страна цивилизованная, там начались клинические испытания, для того чтобы выяснить, эффективно лекарство или нет. Эти испытания еще в мае месяце показали, что препарат не обладает существенной эффективностью, и поэтому попытки зарегистрировать его для лечения коронавирусной инфекции не были успешными.

Иное дело — в России. У нас с огромной помпой было объявлено о том, что препарат якобы не такой, как японский, и его оперативно, до проведения клинических испытаний, зарегистрировали для лечения новой коронавирусной инфекции, стали закупать за сумасшедшие деньги у двух производителей и применять для лечения коронавирусной инфекции без научных оснований.

— Что изменилось после последнего японского исследования?

— В июле месяце произошло два изменения. Первое: получены уже предварительные отчетные данные о том, что в клиническом испытании в Японии положительного эффекта от препарата не обнаружено — это первое. И второе: после того как препарат в течение некоторого времени у нас применялся в стационарах, теперь третий вариант этого лекарства зарегистрирован для применения и в амбулаторных условиях.

В амбулаторных условиях — это означает, что препарат будет применяться при легкой инфекции и в конечном итоге станет доступен широкому кругу людей так, как доступны парацетамол или аспирин.

Подчеркиваю, что это является не просто ошибкой, это является преступлением против здоровья россиян.

Дело в том, что значительная часть женщин узнают о своей беременности значительно позже, чем эта беременность появляется, это естественное свойство беременности. В это время они могут болеть легкой формой болезни и начать принимать этот препарат. Самолечение против простудных заболеваний, а новая коронавирусная инфекция в легкой форме протекает как простудное заболевание, означает, что потенциально сотни тысяч женщин будут подвергнуты чрезвычайной опасности, риску рождения, прерывания беременности, внутриутробной смерти плода.

Ряд специалистов, в том числе Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), уже выступили против решения зарегистрировать препарат для амбулаторного лечения.

Андрей Заякин

сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»