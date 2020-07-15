 

В РПЦ оценили значение превращения Айя-Софии в мечеть для патриарха Варфоломея

15.07.2020, 6:30, Новости дня

После превращения собора Святой Софии в мечеть патриарх Константинопольский Варфоломей символически потерял кафедру, сообщил глава экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, собор как главный христианский храм Византии остается кафедрой константинопольских патриархов, которая теперь «перестала существовать».

«Это ответ Константинопольскому патриарху Варфоломею на то, что он делал, разрушая единство православия», – приводит его слова РИА «Новости».

Отметим, что первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков также  заявил, что вина за изменение статуса святой Софии «лежит на Патриархе Варфоломее, который учинил раскол в мировом православии», когда устроил «выдачу лжетомосов» украинским раскольникам. 

Однако глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявлял в СМИ, что не разделяет точку зрения, будто Бог наказал патриарха Варфоломея через решение турецких властей, ведь «удар нанесен не по патриарху Варфоломею и не по Константинопольской церкви, а по всему мировому православию».

Напомним, госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений с 24 июля.



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