 

Волочкова провозгласила себя балериной всея Руси: Свое королевство создала трудом

15.07.2020, 6:23, Разное

Танцовщица призналась, что сейчас очень счастлива в новых отношениях: любит и любима. Многие замечают, что у звезды даже глаза блестят – настолько все сейчас гармонично в судьбе. У артистки и ее избранника, имя которого держится в секрете, в планах есть и свадьба. Правда, пока неясно, когда ждать радостное событие.

Анастасия Волочкова заявила, что сначала они хотели устроить торжество осенью, но пандемия спутала все планы. Сентябрь уже близко, и балерина не уверена, что успеет подготовиться к бракосочетанию.

Также звезда призналась, что от нее сейчас веет добротой, радостью и искренностью. Как отметила артистка, так всегда бывает, когда женщина испытывает искренние чувства к своему мужчине.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Ноя 2018 в 5:08 PST

Помимо личной жизни у Анастасии Волочковой есть и любимое дело, которому та посвятила всю себя. Говорит, что выстрадала профессию, ведь пришла в танцевальное училище, не имея никаких данных. Только упорство и твердый характер, по мнению артистки, позволили ей стать балериной всея Руси.

Правда, несмотря на успех, звезда все равно часто плачет, хоть и умеет скрывать слезы от публики. “Да, я являюсь королевой, но свое королевство создала путем физического труда!” – гордо заявляет Анастасия Волочкова.



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