 

Лукашенко предсказали большие проблемы из-за снятия Бабарико с президентских выборов

15.07.2020, 6:23, Разное

Отказ в регистрации Бабарико говорит о том, что Лукашенко боится реальной конкуренции на президентских выборах – 2020, уверен Гончарик. По его мнению, власти испугались оппозиционного кандидата, хотя тот с середины июня находится в следственном изоляторе.

В Центризбиркоме республики объяснили отказ в регистрации Бабарико тем, что он не предоставил сведения о своей недвижимости и доходах. Такое основание не выдерживает критики, заявил Гончарик.

Он уверен, что мировое сообщество не признает выборы президента Белоруссии – 2020 свободными и демократическими. Да и в целом устранение такого популярного кандидата скажется на дальнейшем развитии страны, добавил политик.

Оставшиеся претенденты на высший государственный пост не смогут составить серьезной конкуренции Лукашенко, уверен Гончарик. “Снятие Бабарико снизит общий интерес в обществе к выборам”, – сказал политик в интервью порталу “Белорусский партизан”.

Бабарико, который собрал более 430 тысяч подписей за выдвижение, тоже сняли с «выборов», и теперь у «выборов» новый логотип.

Но есть и хорошие новости: значит, эта ТВ-пропаганда, которой поливают Бабарико каждый день, не работает. Конкурировать даже с сидельцем СИЗО Луке страшно pic.twitter.com/f9QRofsM69

— Дмитрий Навоша (@navosha) July 14, 2020

Во вторник, 14 июля, ЦИК Белоруссии огласил список кандидатов на президентских выборах. Конкуренцию Александру Лукашенко составят политический активист Светлана Тихановская, бывший депутат Анна Канопацкая, общественник Андрей Дмитриев и глава партии “Грамада” Сергей Черечень.

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. С конца мая в республике проходят митинги и пикеты. Их участники призывают Александра Лукашенко сложить полномочия и прекратить давление на политических оппонентов.



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