Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса «на весь мир»
15.07.2020, 6:16, Новости дня
Китай несет ответственность за распространение коронавируса «на весь мир», сообщил президент США Дональд Трамп.
По его словам, Китай несет полную ответственность «за сокрытие вируса и его распространение на весь мир». Трамп считает, что китайская сторона «могла это остановить».
«Они должны были это остановить», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Трамп заявил, что Китай «ударил» по США «эпидемией».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет