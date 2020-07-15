 

Группа депутатов от “Слуги народа” выступила против языкового законопроекта Бужанского

15.07.2020, 6:11, Новости дня

Как минимум восемь народных депутатов от “Слуги народа” 14 июля обнародовали на своих страницах в Facebook заявление, в котором подвергли критике законопроект№2362 их коллеги Максима Бужанского.

Елизавета Богуцкая, Дмитрий Гурин, Дмитрий Наталуха, Анастасия Радина, Александр Санченко, Егор Чернев, Татьяна Цыба и Богдан Яременко отмечают, что озабочены реакцией общества на инициативу о внесении изменений в законы “Об образовании” и “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

“Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить каждому гражданину право выбирать язык личного общения, включая русский. Среди нас есть русскоговорящие. Вместе с тем мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права”, – сказано в заявлении.

Нардепы подчеркнули, что законопроект №2362 противоречит их убеждениям, “вносит раскол в общество, создает напряжение”. Они утверждают, что не станут за него голосовать.

#єдинаДержавнаЗаяванародних депутатів України, членів фракції політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді…

Posted by Liza Bogutskaya on Teisipäev, 14. juuli 2020

Позже заявление репостили Никита Потураев, Ростислав Тистык и другие нардепы от монобольшинства.

Бужанский предлагает перенести с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023-го переход школ, где преподавание сейчас ведется языками национальных меньшинств, на украинский язык обучения. Законопроект, в частности, коснется русскоязычных школ. 

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 23 июня отклонил этот законопроект. 

На заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 13 июля первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко предложил рассмотреть этот законопроект на текущей пленарной неделе. Спикер Дмитрий Разумков поддержал это предложение; он отметил, что не впервые отклоненный профильным комитетом документ выносится на голосование в сессионный зал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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