“Электротяжмаш” рассчитывает до конца 2020 года заработать 2 млрд грн

15.07.2020, 6:11, Новости дня

По итогам 2020 года государственный “Электротяжмаш” планирует продать продукции на 2 млрд грн. Об этом в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” заявил гендиректор предприятия Виктор Бусько, временно отстраненный от исполнения обязанностей по его просьбе.

“Мы имеем подтверждение от текущих заказчиков на поставку продукции на сумму более 1,5 млрд грн до конца года. И уже в июле команда завода завершит переговоры об увеличении этого плана не менее чем на 30%”, – заявил Бусько.

По его словам, по итогам января–мая завод сократил объем производства на 54% по сравнению с тем же периодом прошлого года и основная причина такого падения – дефицит оборотных средств. Он добавил, что при нормальной загрузке завод отгружает продукцию на сумму не менее 300 млн грн в месяц, из которых примерно 60% – стоимость материалов. При цикле производства 30–45 дней нужно не менее 200 млн грн оборотных средств. Поэтому, заключил Бусько, единственным выходом остается просить поставщиков отгружать сырье в долг, чтобы изготовить из него продукцию и позже рассчитаться за поставки. “В банке взять эти деньги не получается, потому что есть старый проблемный кредит. При таких условиях даже государственные банки отказываются кредитовать завод”, – сказал он.

“В первый же месяц [после назначения в конце 2019 года] мы провели переговоры со всеми основными поставщиками и договорились именно о такой модели работы. В итоге чистый долг перед ними увеличился с 570 млн грн до 640 млн грн. Но это лишь треть от необходимого объема. Поэтому практически в каждом месяце мы делали меньше продукции, чем плановая производственная мощность”, – пояснил он.

16 июня прокуратура Харьковской области заявила, что подозревает “Электротяжмаш” в продаже агрегатов и запчастей для тепловозов Брянскому машиностроительному заводу в обход санкций.

Руководство завода заявило о намерении сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы доказать необоснованность предъявленных обвинений и “продолжить работу предприятия в штатном режиме”. Бусько 22 июня обратился к Фонду госимущества с просьбой отстранить его от занимаемой должности до завершения расследования.

Специализацией “Электротяжмаша” является производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства “Электротяжмаша” используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС. “Электротяжмаш” входит в перечень объектов большой приватизации.