Мнение: Опять Среда в Шоколаднице!!

15.07.2020, 6:10, Разное

Кто не успел – тот не опоздал! Моя книга с автографом автора!!

Учитывая внезапный наплыв моих читателей в прошлую среду в “Шоколадницу” на Китай-городе – с удовольствием решил продлить свои “Среды в Шоколаднице”! Все, кто хотел бы получить мою книгу “Страна утраченной эмпатии” из рук автора с его дарственной надписью – добро пожаловать завтра в это кафе вечером, буду вас там ждать!

Итак: СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 15 июля 2020 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected]

Всё вышлю в лучшем виде!

Да и вообще – летом в Шоколаднице хорошо. Выпьем чаю или кофе, поболтаем, обсудим текущую политическую ситуацию. Место хорошее, Центр, до метро – два шага.

Всех жду. Ура!

По традиции – рецензии! И в этот раз для разнообразия и равновесия собрал отрицательные:



Зоя Фалькова (ФБ). Тема хорошая, но автор чаще всего предлагает верить ему на слово, не даёт ссылки на источники, и вообще такое чувство, что воспринимает читателя как дурака, например, делает сноски к не особо требующим расшифровки словам. И вообще тон повествования такой, что читать её можно, только представив, что ты ешь с ним чебуреки на Китай-городе под водку, и он тебе тележит. Или что он случайный попутчик в поезде на дальнюю дистанцию, и вот это под пивасик и семки. Мне очень странно было.



Игорь Колесников (ЛитРес). чушь полная. Автор выступает против теоретиков, которые научно обосновали коммунизм, как науку и эмпириков, которые на практике апробировали теоретические аспекты, подтвердив их работоспособность. Автор не является деятелем науки, не использует научный критерий истины и пишет субъективную отсебятину. Автор представляет из себя типочного хайпажора, который готов продать свое детище с целью получения прибыли, а не с целью просвещения народа.



Юлия (с сайта Озон). Мне не понравилось содержание книги. Создается впечатление, что тот, кто ее написал, не жил в СССР и не помнит,как помогали отстроить дом всем селом погорельцам, как на рождение ребенка всем подъездом собирали “приданое”. В памяти у автора только кровавые террор и лагеря. Не рекомендую людям, кто помнит хорошее.



Юзер svr242 (cайт Озон). Редко пишу гневные рецензии, но в этот раз решил написать. Очень кратко: если вы уже читали Шендеровича, Вайля и Гениса и знаете, что такое качественная политическая биллетристика, если вам знакома фамилия Шульман и Юрчак и вы имеете представление о научной добросовесности, то не берите этой книги в руки, будете сильно разочарованы.

Лучше просто почитайте ЖЖ автора, в книге – ровно тоже самое и в такой же стилистике. Интернетно-блогерский поток сознания: выдуманные факты, сильные заявления, глупейшие обобщения и другие прелести. Нехватает только падоначьего сленга, гыгы. При всем этом, автор мнит себя психологом, политологом и даже, страшно сказать, социологом, а свои псевдо-интеллектуальные потуги гордо именует не менее как «исследованиями». Жаль потраченного времени и денег.

ps. В целом, у автора есть пара интересных находок, вроде «общества ДЦП», думаю, это хорошо заходит в фб и жж, но это не наука, а поверхностная демофобия. Выученная беспомощность существует, но это не сверх-теория, которая объясняет все. В общем-то, она не объясняет ничего, а лишь вводит в заблуждение. Подобные псевдосоциологические книги про «плохой народ» скорее вредны обществу, чем полезны.

Эдуард Лукоянов, сайт “Горький. Медиа” (единственная критическая статья на книгу).

“…если вдруг мне суждено дожить до глубокой старости, когда половину моего тела парализует третий или четвертый инсульт, а из друзей у меня останется только робот-сиделка, запрограммированный на хорошее ко мне отношение, вот тогда, может быть, я открою свой старый ЖЖ и, шамкая кибернетическим имплантом рта модели Zlatoust-4X, прочитаю те записи, уроню чистую, как дистиллированная вода, слезу и наконец испущу дух. Но я не могу представить себе ситуацию, в которой решил бы собрать свои претенциозно-придурковатые посты времен ЖЖ и выпустить их в виде книги

А Алексей Рощин смог.

Несмотря на запредельно серьезное название, «Страна утраченной эмпатии. Как советское прошлое влияет на российское настоящее» — это лишь притворившийся трудом социолога цитатник блогера, известного под ником sapojnik.

Обычно книгу социолога или публициста отличает то, что в ней содержится возможный ответ на вопрос, вынесенный в заглавие. Поначалу так оно и происходит — Рощин формулирует прямую, как палка мысль, под которую с переменным успехом подгоняет аргументы. Мысль эта звучит примерно так: «Когда-то к власти пришли коммунисты, которые поставили над страной масштабный эксперимент, лишив граждан и их потомков эмпатии». Сперва Рощин честно пытается составить портрет тех, кого презрительно называет «совками». Получается у него эдакий человекообразный сапрофит, тупой и бесконечно жестокий морлок, неправильно чувствующий, неправильно мыслящий, неправильно голосующий на выборах, неправильно протестующий против власти, неправильно верящий или не верящий в Бога и так далее. Все это сдабривается изрядно надоевшими околонаучными байками, будто взятыми с «Пикабу», и душноватым ЖЖшным юморком…” и т.д.

К сожалению, это все отрицательные отзывы – больше нигде найти не смог.

Если вас это все не испугало – жду завтра! Ваш Автор.