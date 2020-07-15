 

VOAэкспресс 14 июля 2020

15.07.2020, 5:55, Новости дня

Гонконг
Дональд Трамп подписал указ о лишении Гонконга льготного статуса, а также о введении финансовых санкций против китайских чиновников, причастных к репрессиям в отношении жителей Гонконга.

Светлана Прокопьева
Региональный корреспондент Радио Свобода Светлана Прокопьева удостоена Международной премии за свободу прессы за 2020 год, объявил Комитет защиты журналистов. Вместе с российской журналисткой престижной премии удостоены журналисты из Бангладеш, Ирана, Нигерии. Все четверо были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию в отместку за свои репортажи.

Чума
❗️Зараженная бубонной чумой белка была обнаружена в штате Колорадо. Об этом во вторник сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление органов здравоохранения округа Джефферсон.

🖊 В заявлении говорится, что белка, обнаруженная в субботу, стала первым животным на территории округа, у которого была диагностирована чума.

Королев и Маск
Илон Маск сообщил в Твиттере, что говорил с семьей советского инженера-конструктора Сергея Королёва. В своем твите глава SpaceX назвал академика «одним из лучших».

➡️ Позже внук Королёва Андрей заявил, что Маск пригласил его семью посетить заводы SpaceX, а также один из следующих запусков, как только возобновится авиасообщение. Семья Королёвых в ответ пригласила предпринимателя в Москву.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Ветчина против виски — Independent о новом поле брекситной битвы между ЕС и Великобританией

13.06 / Происшествия: Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему РФ

17.06 / Смертельное дело. Устроившему массовое ДТП на М-5 водителю грозит 7 лет тюрьмы

17.05 / Медики больницы Гудермеса извинились после акции протеста

22.06 / Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на Парад победы в Москву 

22.06 / В ДТП с «Камазом» и пятью легковушками в Петербурге погиб человек

03.06 / Утечка: как будет выглядеть новая телеприставка Google с Android TV

17.05 / Пауэлл: для восстановления экономики, возможно, потребуется вакцина от коронавируса

05.07 / Детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться больше, чем в прошлом – центр оценивания

22.06 / На парламентских выборах в Сербии побеждает партия президента Вучича

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска