VOAэкспресс 14 июля 2020

15.07.2020, 5:55, Новости дня

Гонконг

Дональд Трамп подписал указ о лишении Гонконга льготного статуса, а также о введении финансовых санкций против китайских чиновников, причастных к репрессиям в отношении жителей Гонконга.

Светлана Прокопьева

Региональный корреспондент Радио Свобода Светлана Прокопьева удостоена Международной премии за свободу прессы за 2020 год, объявил Комитет защиты журналистов. Вместе с российской журналисткой престижной премии удостоены журналисты из Бангладеш, Ирана, Нигерии. Все четверо были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию в отместку за свои репортажи.

Чума

❗️Зараженная бубонной чумой белка была обнаружена в штате Колорадо. Об этом во вторник сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление органов здравоохранения округа Джефферсон.

🖊 В заявлении говорится, что белка, обнаруженная в субботу, стала первым животным на территории округа, у которого была диагностирована чума.

Королев и Маск

Илон Маск сообщил в Твиттере, что говорил с семьей советского инженера-конструктора Сергея Королёва. В своем твите глава SpaceX назвал академика «одним из лучших».

➡️ Позже внук Королёва Андрей заявил, что Маск пригласил его семью посетить заводы SpaceX, а также один из следующих запусков, как только возобновится авиасообщение. Семья Королёвых в ответ пригласила предпринимателя в Москву.