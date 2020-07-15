Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала

15.07.2020, 5:42, Разное

В Хабаровске уже четвертый день подряд проходят митинги в поддержку губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации покушений и убийств.

По оценке корреспондента «Новой газеты», к зданию местного правительства сегодня вышли около трех тысяч протестующих. Они скандируют лозунги «Фургала домой!» «Суд присяжных Фургалу!» , «Нет произволу!» и «Свободу!». Проезжающие мимо автомобилисты сигналят им в знак поддержки.

Жители Хабаровска требуют честного суда и свободы для Сергея Фургала.

На площади Ленина перед зданием правительства края собралось около трех тысяч человек. Полиция (от лейтенантов до полковников) охраняет здание, машины гудят.

Полиция наблюдет за акцией и не вмешивается в происходящее. Протестующие кричат правоохранителям «Спасибо!».

Полицейские выстроились в оцепление у правительства края. Фото: Ирина Тумакова/ «Новая газета»

Напомним, что после задержания и этапирования Фургала 9 июля в Москву по обвинению в организации покушений и убийств предпринимателей, в крупнейших городах края начиная с 11 июля проходили массовые митинги в его поддержку. Численность митинга в столице края Хабаровске 11 июля СМИ оценивали в 35 тысяч человек, это была самая массовая акция за историю города; люди также выходили на улицы в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Охотске. На фоне пандемии в регионе продлили запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому прошедшие митинги не были санкционированы.

В Кремле ситуацию в Хабаровске назвали «нестандартной и эмоционально резонансной», отметив, что акции проходят «без провокаций и эксцессов». Пресс-секретарь президента Дмитрй Песков предложил протестующим «просто набраться терпения» и довериться следствию, поскольку «речь идет об очень серьезных обвинениях».

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