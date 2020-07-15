Российского тележурналиста Лобкова обвинили в домогательствах. Он заявил, что границы телесной неприкосновенности для него остались на уровне 2000-х

15.07.2020, 5:06, Новости дня

Журналиста, ведущего российского телеканала “Дождь” Павла Лобкова обвинили в неподобающем поведении.

Сотрудник “МБХ медиа” Александр Скрыльников 13 июля опубликовал твит, в котором сообщил, что Лобков его домогался.

“Лобков – …баный харассер, он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на “Дожде”, трогал мои руки, говоря, что я накачанный, звал домой и пытался переубедить меня в моей же ориентации. Я говорил, что мне неприятно и я знаю, к кому меня влечет. Но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками”, – написал Скрыльников.

я говорил что мне неприятно и я знаю к кому меня влечет, но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками

— саша сырников) (@alexskryll) July 13, 2020

По его словам, он прекратил стажировку, поскольку не мог видеть Лобкова.

“Давно хотел признаться в этом, но боялся, что всю мою карьеру в журналистике начнут ассоциировать с ним. Он опытный и именитый журналист, но – сука! – я никогда не забуду его мокрые губы на моей щеке”, – добавил Скрыльников.

я давно хотел признаться в этом но боялся, что всю мою карьеру в журналистике начнут ассоцировать с ним, он опытный и именитый журналист, но сука, я никогда не забуду его мокрые губы на моей щеке

— саша сырников) (@alexskryll) July 13, 2020

Ведущий “Дождя” 14 июля отреагировал постом в Facebook, в котором назвал обвинения тяжелыми и попросил отнестись к его поступкам с пониманием.

“Я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять: границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Это время ушло”, – написал Лобков.

Он утверждает, что никогда не прибегал к насилию и шантажу, а использовать служебное положение не мог, поскольку у него нет и не было подчиненных.

“Но это не оправдывает меня. Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность, и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта. Не знаю, какое наказание теперь я должен понести за свои ошибки. Я приношу искренние извинения всем, кому мое фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом”, – добавил телеведущий.

Сегодня меня обвинили в домогательствах. Это тяжелое обвинение. Что я могу сказать?Да, я вырос в то время, когда… Posted by Pavel Lobkov on Teisipäev, 14. juuli 2020

Главный редактор “Дождя” Тихон Дзядко сообщил в Facebook, что канал проведет проверку вскрывшихся фактов.

“Мы проведем ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось”, – написал он.

Обвинение Павла Лобкова в домогательствах очень неприятно всем нам, и я как главный редактор телеканала приношу… Posted by Tikhon Dzyadko on Teisipäev, 14. juuli 2020

В 2015 году Лобков признался, что у него ВИЧ.

До перехода на “Дождь” журналист работал на НТВ, ТНТ и “5 канале” (Петербург). Известен как автор передач “Растительная жизнь” и “Профессия – репортер”. Лауреат телепремии ТЭФИ за 1998 год.

Скандал вокруг Лобкова возник на фоне флешмоба, который продолжается в российском сегменте Twitter. В ряде историй говорится о сексуальных домогательствах, изнасилованиях и харассменте со стороны мужчин, которые работают в российских медиа. Так, шеф-редактор “МБХ медиа” Сергей Простаков уволился после того, как его обвинили в приставаниях и организации группового изнасилования во время вечеринки в его квартире.