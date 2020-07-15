Мнение: Сокровища для нации

15.07.2020, 5:05, Разное

Галковские и почившие в бозе крыловы с болью в душе констатируют, что в списке самых богатых людей России слишком мало собственно русских, «коренных русаков». Неизвестно, как они это высчитывают, но важно, что сей факт профессионально русских людей не просто бесконечно печалит, но требует какого-то действия. Галковский – и тысячи его читателей вслед – призывает исправить несправедливость. Почему? Да потому что обидно, что мы, русские, так слабо представлены среди миллиардеров мира. Это бьет по национальному самолюбию. Мы же великая нация? Так почему ж богатства должны быть у кого-то еще, у каких-то азиатов и вообще чучмеков?

Отсюда и возникает простая мысль – что богатства-то надо того… перераспределить. У чучмеков отобрать, коренным русакам отдать. Чтоб в следующий раз глянуть на список «Форбс» – и сердце бы радовалось: сплошь Ивановы, Петровы, Сидоровы, Рощины… Никаких подозрительных на «-ский» и, прости господи, «-ич»!

Тут есть один печальный и многогранный аспект. Ведь что, по сути, предлагает Галковский? Он предлагает использовать силу – силу государства. Сначала, мол, «мы берем власть», потом власть отбирает собственность у «чужих» и отдает «своим». Беда в том, что сила государства не решает основную проблему.

А какова основная проблема? Основная проблема – что в соревновании наций мы хотим быть не самыми сильными, мы хотим быть ЛУЧШИМИ. Это естественное стремление, и это – не одно и то же.

У меня родился даже сюжет такого небольшого фантастического рассказа – для иллюстрации. Допустим, наша сборная по футболу приезжает на первенство мира – и тут все остальные сборные, из уважения к силе нашего государства, начинают ей поддаваться. Бразильцы, голландцы – сами забивают по дюжине мячей в свои ворота… А то и еще проще: наших футболистов просто заранее, без игры, провозглашают чемпионами и вручают Кубок, золотые медали… Потом провожают – и уже играют сами с собой за второе место.

Как, устроит нас такое, «силовое» величие? Лично меня – нет; я, как болельщик, желаю побед в яростной, подлинной борьбе! А на хрена мне такой суррогат? Если мой любимый клуб купит себе чемпионство через «договорные матчи» – я не буду радоваться, я просто в нем разочаруюсь…

Или, допустим, наш Российский оркестр приезжает на международный конкурс – а ему сразу же вручают диплом и главную награду! Оркестранты в недоумении – «давайте вы нас, может, послушаете?» – а им в ответ: что вы! Мы вас УВАЖАЕМ! Считайтесь лучшими ради бога! И идут слушать другие оркестры, «простые»… Тоже «величие», «мировое признание». Но – тоже с душком, не так ли?

Или – отправляет наш ученый статью в международный научный журнал. А ему сразу – раз! – и Нобелевскую премию! За что? Да может, теория-то еще сыровата? А ему: да какая разница, мы же Вас так уважаем! У Вас такое сильное государство! Берите премию, а статью мы даже и не читали – и так знаем, что она самая лучшая! И опять остается чувство недовольства; вроде Нобелевка – хорошо, но как-то все НЕ ТАК…

В этом и есть проблема «силового обеспечения». Мы – допустим! – можем заставить мир признать нашу актрису лучшей и дать ей «Оскара» с «Золотой Пальмовой Ветвью – но ведь нам-то надо знать, что люди ПЛАЧУТ от ее игры в кинотеатрах! А если нет – кой толк в этом «признании»?

То же – и со списками миллиардеров. Ведь это – всего лишь зеркало, не более того. Если мы видим в таком списке много русских – что ж, это можно считать свидетельством силы и витальности национального капитала, экономической мощи русских купцов и промышленников. Но если мы сами предварительно, силой государства, этот список «проредили» от всех «инородцев» – о чем он нам будет говорить? Ведь слабость силой не станет от «прореживания»!

Вот еще одна фантастика-антиутопия. Мы, безусловно, хотим, чтобы наш русский футболист был лучшим в мире. Это было бы отличным свидетельством мощи нацхарактера и рекламой русской нации в мире. Но увы, подсчеты и расклады свидетельствуют, что наш, допустим, Дзюба – лишь 17й, и то в лучшем случае. Что делать? Откуда-то взять русского, но чтоб играл, как Месси?

Можно и иначе. Убрать всех, кто выше. Пусть в начале сезона Месси сломает ногу, второго поймают на допинге, №3 в мире – на проститутках, четвертый уйдет в монастырь, пятый – внезапно повесит бутсы на гвоздь, шестой – сопьется, седьмой сменит пол, восьмой удавится, девятый страшно растолстеет, десятый падет жертвой террористов, одиннадцатого разоблачат как организатора подставных матчей, двенадцатый начнет политическую карьеру, тринадцатый заболеет СПИДом, 14й – станет судьей, 15й окажется главарем мафии, 16й – расистом… Уф! Тут-то Дзюбу и признают лучшим!

И да, это будет успех наших спецслужб – но удовлетворит ли все это наше вечно больное национальное самолюбие?

Ловушка национализма – в том, что его рецепты бесполезны для тех, кто действительно хочет видеть свою нацию в числе ЛУЧШИХ. Хочешь, чтобы «свои» были действительно лучшими в мире – поступай противоположно любому протекционизму: только те, кто сможет пробиться сквозь жесточайшую конкуренцию, те, кто побеждает в отсутствие любого гандикапа и даже при противодействии отовсюду, на зубах, на одной ноге – только такие и становятся лучшими.

Посмотрите голливудские фильмы, кстати: их «национальная идея» как раз на этом и построена. Гордиться можно лишь теми, кто побеждает САМ.