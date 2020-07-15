 

Мнение: Убиты под Зайцево

15.07.2020, 5:00, Разное

В районе Зайцево ликвидирована ДРГ ВСУ, которая при попытке продвижения к позициям 1-го АК подорвалась на минах.
У противника 2 убитых и 1 раненый из 137-го батальона 35-й омп. Украинская пропаганда сейчас вопит, что одного из убитых хлопнули после того, как ВСУшники пытались вытащить раненого с места подрыва.
Одного из покойников забрали на территорию ДНР, сейчас ведутся консультации на предмет передачи трупа ВСУшникам.
Кроме того военные ДНР сбили украинский БПЛА в районе подрыва ДРГ на минах.
Посольство США на Украине осудило "убийство украинских военных" и обвинило в этом Россию.

На тему украинских воплей можно отметить, что все эти деятели были бы живы, если бы был отдан запрет на деятельность ДРГ на территории ДНР. Но так как запрета нет, то и не стоит удивляться систематическим потерям.

Источник: Colonel Cassad



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